Europese testvluchten met Boeing 737 MAX afgerond

11 september 2020

15u21

Bron: BELGA 0 Reizen Het Europese luchtvaartagentschap EASA heeft de geplande testvluchten met de Boeing 737 MAX, Het Europese luchtvaartagentschap EASA heeft de geplande testvluchten met de Boeing 737 MAX, die plaatsvonden in de Canadese stad Vancouver , afgerond. "Een belangrijke stap om er zeker van te zijn dat het nieuwe ontwerp van het vliegtuig echt veilig is", zo heeft EASA vrijdag meegedeeld.

"Als onderdeel van de evaluatie voor het toestel opnieuw mag vliegen, analyseren we nu de gegevens en andere informatie die tijdens de vluchten werd verzameld", zegt het agentschap in een persbericht. Volgende week is er in Londen ook een vergadering van luchtvaartautoriteiten uit verschillende regio's (Joint Operations Evaluation Board, of JOEB) over het dossier van de 737 MAX.

"In nauwe samenwerking met de FAA (de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, red.) en Boeing, heeft EASA gestaag gewerkt aan een terugkeer van de 737 MAX-vliegtuigen naar de dienst, maar alleen wanneer we ervan overtuigd zijn dat het veilig is", aldus nog het Europese luchtvaartagentschap.

De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat eind 2018 en begin 2019 twee toestellen kort na elkaar crashten, met 346 doden tot gevolg. Problemen met het besturingssysteem speelden een doorslaggevende rol. Sinds enkele dagen na de tweede crash, in maart 2019, staan alle toestellen van dat type wereldwijd aan de grond.