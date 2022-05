Europese staking dreigt in de zomer bij Ryanair

Vakbonden uit vijf landen dreigen in de zomer met een Europese staking als Ryanair niet instemt met “een echte sociale dialoog”. Dat hebben ze afgesproken tijdens een onderling overleg in Brussel. Naast België gaat het om Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje.

In 2018 verenigden vakbonden uit verschillende Europese landen zich al eens voor een Europese staking bij Ryanair. Ze eisten toen dat de maatschappij de nationale arbeidswetgeving zou toepassen in elk land waar ze actief is. Ze haalden hun slag thuis, in België gebeurt dat bijvoorbeeld sinds begin 2019. “Een vrij historisch akkoord”, klonk het toen aan vakbondszijde.

Foutieve loonbrieven

Maar vier jaar later zijn er maar een paar zaken verbeterd. “En veel problemen die in 2018 werden aangekaart zijn nog niet opgelost”, staat in een verklaring te lezen. De vakbonden klagen aan dat er nog altijd “geen eerlijke en transparante sociale dialoog” is binnen de luchtvaartmaatschappij.

Een deel van de klachten kwam al naar voren bij de driedaagse staking van het cabinepersoneel van Ryanair in België een maand geleden: er is geen lokale hr-dienst, loonbrieven zijn onduidelijk of bevatten fouten, de stewards en stewardessen hebben geen toegang tot vers water aan boord van de vliegtuigen (tenzij ze ervoor betalen),...

Geen keuze

De bonden voegen daar nu nog aan toe dat de voorwaarden voor promotie of een transfer onduidelijk zijn, waardoor die als drukkingsmiddel kunnen worden gebruikt. Ryanair weigert ook gerechtelijke uitspraken op te volgen en er is geen keuzemogelijkheid qua vakbond. Zo worden de werknemers in België alleen vertegenwoordigd door de christelijke vakbond (ACV-Puls en CNE).

“Als er geen betekenisvolle reactie komt van het bedrijf, dan zullen we niet aarzelen om tijdens de zomer een Europese actie van het cabinepersoneel te lanceren”, zeggen de bonden. Een concrete timing voor eventuele acties is er nog niet.