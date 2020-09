Europese luchtvaartmaatschappijen dringen aan op uniforme regels AW

15 september 2020

14u57

Bron: Belga 1 Reizen Luchtvaartmaatschappijen in Europa dringen nog maar eens aan op uniforme regels tijdens deze coronapandemie. De huidige kakofonie, met elk land in Europa dat verschillende reisbeperkingen en quarantaineregels hanteert, zet volgens de sector een rem op het vliegverkeer.

Tegelijk blijkt ook dat er de voorbije maanden amper vliegtuigpassagiers besmet raakten met het nieuwe coronavirus. Volgens Patrick Ky van de Europese luchtvaartwaakhond EASA waren slechts 7 op 100.000 passagiers besmet aan boord.

De oproep tot uniforme regels komt van sectororganisatie A4E die vandaag een videoconferentie organiseerde. Daarbij wordt ook verwezen naar een aanbeveling van de Europese Commissie. "Er is dringend nood aan een Europees testprogramma, zodat we überhaupt een kans krijgen om het vertrouwen van passagiers terug te winnen", verklaarde het hoofd van A4E, Thomas Reynaert.

Ook de topman van Easyjet ziet duidelijk een verband tussen de reisbeperkingen en quarantaineregels, en het boekingsgedrag. "Zodra de reisbeperkingen afnemen, gaan de boekingen door het dak", verklaarde Johan Lundgren. Volgens hem zullen uniforme regels de luchtvaartmaatschappijen dan ook meer helpen dan staatssteun.

Overlevingsmodus

Volgens de sector, die zich nog steeds in overlevingsmodus bevindt, zou men zich voor de reisbeperkingen en quarantaineregels moeten baseren op de data van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC), dat kleurcodes per land of regio opstelt. Ook ten opzichte van derde landen moeten er eenduidige criteria komen, klinkt het. En in plaats van quarantaine, moet meer ingezet worden op testing en tracing, vindt de sector. Iedereen die het vliegtuig neemt, zou zich kort voor vertrek moeten kunnen laten testen.



Mensen hebben ook angst om te vliegen en zo besmet te raken met het nieuwe coronavirus, maar die angst is volgens de sector niet gegrond. "Het luchtvaartverkeer creëert geen nieuwe coronagevallen", verklaarde Ky van luchtvaartwaakhond EASA op de videoconferentie.