Europese coronakaart kleurt minder rood: vooral Frankrijk maakt goede beurt

De Europese coronakaart kleurt een stuk minder rood. Dat blijkt uit een nieuwe update van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Vooral Frankrijk maakt een goede beurt, want het land kleurt opnieuw deels oranje en een pak minder donkerrood in het zuiden.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen in alle lidstaten van de Europese Unie. De coronakaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Een land of regio krijgt een rode kleur als de veertiendaagse incidentie - het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners - boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio.

Wat meteen opvalt op de nieuwe kaart, is dat Frankrijk minder rood kleurt. In het noordwesten zijn er nu verschillende regio's met een oranje kleur - waaronder Normandië - en het zuiden van het land is op de Provence-Alpes-Côte d’Azur na niet langer donkerrood.

Griekenland is een beetje minder rood. Daar gaat zowel Kreta als West-Macedonië in het noorden van donkerrood naar rood. In Kroatië zien we de omgekeerde tendens. Het land kleurt volledig rood, waar op de vorige kaart de Adriatische kust nog oranje was. Dat is geen goed nieuws voor het toerisme.

Zweden is nu helemaal oranje, waar het op de vorige kaart bijna helemaal rood was. Noorwegen maakt een omgekeerde beweging en is nu een stuk roder dan vorige week.

Roemenië gaat evenzeer de verkeerde richting uit. Het land kleurt niet langer bijna helemaal groen, maar oranje. Ook Slovakije is nu voor de helft oranje geworden en niet meer helemaal groen.

De kleurencodes zijn een aanwijzing voor lidstaten om voorwaarden op te leggen voor reizigers, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Er zijn aanbevelingen, maar de lidstaten bepalen uiteindelijk zélf welke voorwaarden ze al dan niet opleggen voor mensen die terugkeren uit groene, oranje of rode gebieden. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.

