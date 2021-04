Europees vaccinatiepaspoort komt er: wie krijgt het? Waar is het geldig? En heb je het nodig om deze zomer te kunnen reizen?

Dag na reisbubbel tussen Australië en Nieuw-Zee­land test luchthaven­me­de­wer­ker positief

28 april Down Under hebben buureilanden Nieuw-Zeeland en Australië een reispact gesloten: ze zitten in elkaars bubbel en heffen de reisbeperkingen tussen elkaar op. Amper een dag later test een luchthavenmedewerker in Auckland positief op het coronavirus. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern gaat ervan uit dat dit niets aan de overeenkomst wijzigt.