Europees coronapaspoort en Covid Safe Ticket: dit is het verschil

Een Covid Safe Ticket (CST) is vanaf 13 augustus in ons land verplicht voor iedereen die een groot evenement met meer dan 1.500 mensen bezoekt. Vanaf 1 september geldt dat ook voor indoor evenementen. Maar wat is nu het verschil met het Europees vaccinatiepaspoort?

Het Europees vaccinatiebewijs is essentieel als je vlot binnen Europa wil reizen. Je krijgt zo’n certificaat als je ‘coronaveilig’ bent. Dat betekent dat je minstens 14 dagen volledig gevaccineerd bent of reeds hersteld bent van het coronavirus en over antistoffen beschikt. Ook een negatieve PCR-test die binnen de 72 uur is uitgevoerd, is voldoende om een Europees vaccinatiepaspoort te krijgen.

Je kan het certificaat raadplegen via de CovidSafeBE-app op je smartphone, via mijngezondheid.be, myhealthviewer.be en in Vlaanderen op Mijn Burgerprofiel. Je kan ook een papieren versie van het certificaat opvragen dat per post wordt toegestuurd.

Verschil

Het Covid Safe Ticket (CST) is daarentegen enkel bedoeld om in België te gebruiken. Je hebt het vanaf 13 augustus nodig voor grote evenementen zoals festivals met meer dan 1.500 bezoekers. Je krijgt het opnieuw als je ‘coronaveilig’ bent. Alleen moet je voor de CST een negatieve PCR-test kunnen voorleggen die minder dan 48 uur oud is, voor het Europees vaccinatiepaspoort was dat minder dan 72 uur. Een volledige vaccinatie of antistoffen tegen het virus zijn uiteraard ook voldoende.

Hoe het Covid Safe Ticket er precies zal uitzien is niet bekend. Het zal wel via de CovidSafeBE-app en andere digitale toepassingen beschikbaar zijn. Andere burgers uit andere Europese landen zullen het CST bovendien ook kunnen verkrijgen om deel te nemen aan grote evenementen in ons land.

