Europees coronacertificaat met jaar verlengd

Het coronacertificaat werd begin vorige zomer ingevoerd om het reizen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken. Het certificaat bewijst dat de houder getest of gevaccineerd is of natuurlijke weerstand tegen het virus heeft opgebouwd na een infectie.

Om te vermijden dat een nieuwe opstoot van een variant in de herfst of de winter voor nieuwe reisbeperkingen binnen de Europese Unie zou leiden, is besloten het kader met een jaar te verlengen tot eind juni 2023. Over de verlenging was al een akkoord bereikt met de lidstaten. De goedkeuring in het halfrond was dan ook een formaliteit.