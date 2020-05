Europees commissaris dringt aan op tracingapps met oog op reizen deze zomer KVDS

25 mei 2020

18u41

Bron: Belga 4 Reizen Terwijl de discussie loopt over de heropening van de grenzen in de aanloop naar het toeristische seizoen, heeft Europees Commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides de lidstaten opgeroepen om het gebruik van contacttracingapps in te voeren.

"We moeten zorgen voor een snelle, efficiënte en grensoverschrijdende contacttracing, waarvoor nauwe coördinatie nodig is", zei Kyriakides maandag tijdens een videoconferentie met de Europese ministers van Volksgezondheid.

Dat moet het mogelijk maken burgers te verwittigen voor een potentiële besmetting, waar ze zich ook bevinden in de Europese Unie en ongeacht de app die ze gebruiken. Elke app moet veilig en geanonimiseerd zijn en werken op vrijwillige basis, voegde Kyriakides eraan toe.





Verschillende van de 27 lidstaten voeren gesprekken over de opening van hun grenzen in de aanloop naar de maanden juli en augustus. De toeristische industrie is volgens een raming van de Europese Commissie rechtstreeks en onrechtstreeks goed voor 10 procent van het Europese bbp.



Kyriakides is geen voorstander van een immuniteit-certificaat. Er is immers nog onvoldoende bewijs van immuniteit na een besmetting met het coronavirus om een beroep te kunnen doen op dergelijke maatregelen. In de plaats moeten de lidstaten blijven aandringen op preventieve maatregelen, zoals social distancing.

