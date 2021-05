Europa bereikt akkoord over coronapaspoort: dit is er beslist

Het speciale paspoort of reiscertificaat, officieel EU Digital Covid Certificate, moet coronaveilig reizen binnen de Europese Unie deze zomer mogelijk maken. Het is beschikbaar via een digitale QR-code op je smartphone of via een document op papier.



Het certificaat wordt uitgegeven aan wie:

• gevaccineerd is tegen het coronavirus

• of beschikt over een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur/of een sneltest niet ouder dan 24 uur

• of de voorbije zes maanden positief getest heeft op het coronavirus en zo natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.



In de praktijk krijg je dan drie verschillende certificaten waarmee Europeanen kunnen reizen binnen de Europese Unie. Dankzij een gemeenschappelijk EU-kader kunnen lidstaten de certificaten afgeven en worden ze ook in de andere EU-landen geaccepteerd.