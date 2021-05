EU-lidstaten willen gevaccineerde toeristen uit derde landen toelaten

In de aanloop naar het zomerseizoen schaarden de ambassadeurs van de 27 lidstaten zich achter een voorstel van de Commissie om inreisbeperkingen te versoepelen voor derdelanders. Die moeten volledig ingeënt zijn met een vaccin dat in de EU is toegelaten, zo deelde een woordvoerder van de Commissie mee.

De lidstaten behouden het laatste woord over wie ze al dan niet toelaten op hun grondgebied. De Europese Commissie zal wel proberen hun beslissingen over het inreizen uit derde landen te coördineren, omdat er binnen de EU in principe geen grenscontroles zijn.

Versoepeling

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, houden de lidstaten sinds maart vorig jaar hun grenzen grotendeels gesloten voor reizigers uit derde landen. Ze beschikken wel over een gemeenschappelijke lijst van derde landen waarvan inwoners, gevaccineerd of niet, welkom zijn omdat de situatie in hun land onder controle is.

De ambassadeurs raakten het woensdag ook eens over een versoepeling van de criteria op die lijst. Dat zou moeten leiden tot een aanzienlijke uitbreiding. Momenteel bevat die lijst slechts acht landen: Australië, Israël, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en China, in afwachting van een wederkerige beslissing van Peking.

Als tegengewicht voor de versoepelingen raakten de lidstaten het wel eens over de invoering van een noodremprocedure. Die moet vermijden dat nieuwe gevaarlijke varianten uit derde landen zich verspreiden in de EU. De noodrem moet het mogelijk maken om het inreizen uit die landen snel op te schorten.

