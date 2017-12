Ervaren skiër loopt door overmoed vaker letsel op Marcia Nieuwenhuis

10u32

Bron: AD.nl 0 AFP Het Franse skioord Val Thorens. Reizen Juist ervaren skiërs lopen vaker ernstig letsel op. Tegen de verwachting in zijn beginnelingen juist niet de 'brekebenen', blijkt uit Nederlands onderzoek. Wie meer dan tien weken ervaring heeft als skiër of snowboarder, overschat zichzelf nogal eens.

Meerdere botbreuken, hersenschuddingen of een gebroken bekken: van de wintersporters die ernstig letsel oplopen, heeft 80 procent veel wintersportervaring.

Alarmcentrale Eurocross en het traumacentrum van het ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) concluderen dat na het analyseren van alle 1.850 ongevalmeldingen van Nederlandse wintersporters die van 2013 tot en met 2016 bij de alarmcentrale werden gemeld.

Het is tegen de verwachting in dat beginnende skiërs en snowboarders minder vaak gewond raken. Floriana Luppino, arts en onderzoeker bij Eurocross: "Je verwacht misschien dat beginnelingen die staan te klunzen op de latten de meeste brokken maken, maar dat blijkt niet zo te zijn."

Geoefende skiërs moeten zich veel meer bewust zijn van de risico's Floriana Luppino, arts en onderzoeker Eurocross

Enorme risico's

Artsen denken dat dit mogelijk te wijten is aan ‘overmoed’ van ervaren wintersporters, waarbij soms ook alcohol in het spel is. "Geoefende skiërs en snowboarders moeten zich veel beter bewust zijn van de enorme risico's", aldus Luppino. "Zij gaan sneller. En ze pakken vaker zwarte pistes, of gaan off-piste."

Skiërs breken vaker een been en lopen vaker kniebandletsel op. Snowboarders lopen vaker een hersenschudding op, of breken hun onderarm. Traumachirurg Kees Bartlema van het LUMC: "We zien ook dat ervaren skiërs vaker bekkenletsel oplopen. Dat komt mogelijk doordat je met beide benen los staat. Daarbij komen ook ernstige bloedingen voor."

Een bekkenfractuur leidt vaak tot een operatie. Het herstel duurt volgens Bartlema al gauw een halfjaar. "Dit zijn echt ingrijpende letsels, met grote fysieke en sociale consequenties voor het dagelijks leven."