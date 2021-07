Erg druk op snelwegen in Frankrijk en richting Italië: tot 5 uur aanschuiven

Het is vandaag opnieuw rode zaterdag op de Europese wegen. Het is opvallend druk in de richting van Italië en in Frankrijk is het op sommige plaatsen meer dan 5 uur aanschuiven.

De zwaarste files staan op de route Lille-Parijs-Bordeaux-Spanje. Daar moet rekening gehouden worden met een vertraging die kan oplopen tot 5 uur en 40 minuten. Vooral op de A10 Parijs-Bordeaux is het aanschuiven geblazen, met 4 uur en 20 minuten vertraging.

Ook voor wie via Luxemburg over Lyon naar de Spaanse grens rijdt, is het druk met vertragingen die kunnen oplopen tot 5 uur. Daar is vooral de A7 tussen Lyon en Orange de grote boosdoener, met een vertraging van 2 uur en 50 minuten. Daarnaast moet ook wie terugkeert vanuit Spanje/Zuid-Frankrijk rekening houden met serieuze vertragingen op de as Spanje-Bordeaux-Parijs (4 uur en 30 minuten extra).

In Zwitserland is het vooral druk op de wegen richting Italië. Op de A2 richting de Gotthardtunnel lopen de vertragingen op tot 3 uur en 40 minuten. Dat is meer dan dubbel zo lang als vorige week. Ook het alternatief via de San-Bernardinotunnel biedt geen soelaas, want daar is het nog drukker en moet je 3 uur en 50 minuten aanschuiven.

Ook wie via Frankrijk of Oostenrijk naar Italië wil rijden, verliest minstens een uur. In Italië zelf is het het drukst op de route tussen Como en Firenze (+1 uur en 45 minuten) en richting Adriatische kust (+1 uur en 20 minuten).

In Duitsland blijven enkele wegen afgesloten vanwege de wateroverlast. Het gaat dan om de A1 Dortmund-Keulen-Euskirchen, ter hoogte van Leverkusen, de A44 bij Düsseldorf-Noord en de A61 ten zuidwesten van Keulen (omleiding via de A565). Verder is het vooral druk in het zuiden van het land.

In Oostenrijk is de file richting Slovenië licht afgenomen, aan de Karawankentunnel is het nog 1 uur en 45 minuten aanschuiven.