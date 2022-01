Emirates opnieuw verkozen tot veiligste luchtvaartmaatschappij

Moet u zich schuldig voelen voor die spotgoedko­pe vlucht? “Vaak is er gewoon geen alterna­tief”

De grenzen zijn pas weer geopend, of we worden weer om de oren geslagen met flashdeals en vliegtuigtickets aan dumpingprijzen. Is het als reiziger nog ecologisch verantwoord om even lustig te vliegen als voor de pandemie? De Morgen sprak met luchtvaartspecialist Andrew Murphy, mobiliteitsexpert Laurien Spruyt en wetenschapsfilosoof Maarten Boudry.

