Eiland met maar zes inwoners benoemd tot beste eiland ter wereld PVZ

04 oktober 2019

11u20

Bron: Independent 0 Reizen Het kleine Flatey-eiland in IJsland met slechts zes vaste inwoners, is benoemd tot het beste eiland in de wereld. Volgens de makers van de lijst hangt er een bijzondere sfeer op het autovrije eiland: “D e rust op dit eiland is uniek, de tijd staat stil”.

Aan de noordwestkust van IJsland ligt het Flatey-eiland dat bekend staat voor de kleurrijke huisjes, groene grasvlakten en vele vogelsoorten. Naast een lieflijke witte kerk versierd met fresco’s, pronkt er ook een kleine bibliotheek, gebouwd in 1826 en daarmee de oudste van IJsland.

Flatey maakt deel uit van een archipel van 40 eilanden, maar is daarin het enige bewoonde eiland dankzij de zes vaste inwoners. Het plaatsje is enkel bereikbaar met een veerdienst en naast de bekoorlijke houten huisjes is er maar één hotel dat alleen open is in de drie zomermaanden.

Hoewel het ‘s winters erg rustig is op Flatey, zijn er in de zomermaanden jaarlijks zo’n 9.000 bezoekers. Zij trekken naar het eiland om de unieke vogelsoorten te bekijken. Liefhebbers kunnen er ook terecht voor meer dan 150 plantensoorten en soms worden er zelfs orka’s voor de kust gespot.

Filmset

Het charmante eiland staat op kop van de lijst van vijftig beste eilanden in 2020 opgesteld door Big 7 Travel. Hiervoor baseerden de makers zich op de stemmen van het lezerspubliek, eerdere artikelen en reizen van de redacteurs zelf. Ook Bora Bora, Corsica en Santorini sieren de lijst.

Volgens de redacteurs van Big 7 Travel, een organisatie die online reisadvies geeft, hangt er een unieke sfeer op het charmante eiland: “net zoals een filmset”. Het mag dan ook niet verbazen dat de locatie al meermaals het decor vormde voor films, zoals The Honour of the House, gebaseerd op een kort verhaal van Nobelprijswinnaar Halldór Laxness.