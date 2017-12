Egypte opnieuw in trek bij de Belgische toeristen EB

12u48

Bron: Belga 0 REUTERS Reizen De Belgische toerist heeft in 2017 opnieuw de weg gevonden naar Egypte, en die trend zet zich momenteel ook door voor de zomer 2018. Dat melden de touroperators Tui en Neckermann/Thomas Cook.

De boekingen voor de allerheiligenvakantie lagen 50 procent hoger, zegt de woordvoerster van Tui Belgium, Florence Bruyère. Egypte staat nu op de vierde plaats voor de boekingen voor de kerstvakantie. Hier is sprake van een toename met 60 procent. Voor de zomer ontwaart Tui met een derde meer reservaties een verdere stijging.

Idem bij Neckermann/Thomas Cook. "In 2017 ging een derde meer Belgen op reis naar Egypte. En de populariteit van het land zet zich ook door in de boekingen voor de zomer van 2018." De touroperator noteert daarvoor "vandaag al een stijging van ruim 50 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar".

Spanje populairst in kerstvakantie

Bij Tui is Spanje de populairste bestemming voor de kerstvakantie, voor de Dominicaanse Republiek, Mexico en Egypte. Bij Neckermann/Thomas Cook staat Egypte op twee dit winterseizoen. Het land beent koploper Spanje bij en wint terrein van Marokko, de nummer drie.

Tui wijst op de voordelen van Egypte: niet al te ver en warmte gegarandeerd. Het aanbod voor het Noord-Afrikaanse land werd opnieuw ontplooid en Buitenlandse Zaken versoepelde het reisadvies. 2015 was immers nog een rampjaar: politieke onrust duwde het toerisme al enkele jaren in een negatieve spiraal en in oktober dat jaar was er de aanslag op een Russisch vliegtuig, waarbij 224 doden vielen. Eind 2016 meldden de touroperators al een eerste heropleving.