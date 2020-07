Efteling ziet “afnemende motivatie” bij bezoekers om afstand te houden Belgisch reisadvies voor Nederland gewijzigd EL - MVDB

30 juli 2020

21u25 2 Reizen “Overvolle pleinen, geen afstand houden in de wachtrij en gasten die niet luisteren naar instructies.” Volgens verschillende gasten die De Efteling bezochten is het er druk, té druk. Het pretpark in het Nederlandse Kaatsheuvel (Noord-Brabant) ziet inderdaad een “afnemende motivatie” bij bezoekers om zich aan de 1,5 metermaatregel te houden en is genoodzaakt extra mensen in te zetten om gasten erop te wijzen om afstand te houden. Reizigers uit de provincie Antwerpen die een dagje naar het pretpark willen, kunnen dat sinds woensdag niet meer.

Sinds de heropening eind mei werkt De Efteling uitsluitend op reservering en draait het op een lagere capaciteit, een derde van de normale. Belgen die een tijdsslot hebben geboekt zijn welkom, echter door het sterk stijgend aantal coronabesmettingen in de provincie Antwerpenaren is het reisadvies voor Nederland op woensdag 29 juli veranderd.

“Reizigers afkomstig uit de provincie Antwerpen worden na binnenkomst in Nederland geacht in (thuis)quarantaine te gaan”, staat op de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. “Vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland om te feesten, boodschappen te doen of een dagje uit (zoals een pretparkbezoek, red.) is dus niet mogelijk.”

De Efteling heropende op 20 mei na twee maanden coronasluiting en nam diverse veiligheidsmaatregelen. Naast de verminderde capaciteit, kwamen er ook kuchschermen bij de attracties, en zijn er markeringen aangebracht in de wachtrijen die bezoekers moeten wijzen afstand te houden. Een mondmasker dragen is bij de noorderburen nog niet verplicht. Verschillende bezoekers klagen over drukte.

Op Twitter vraagt een bezoeker of het pretpark wel genoeg doet, omdat het er volgens hem te druk is. De Efteling reageert: “We constateren een afnemende intrinsieke motivatie bij gasten om zich aan de anderhalve meter afstand te houden. Wij merken dat gasten onvoorspelbaar zijn en hun gedrag moeilijk te controleren is.”

Een woordvoerder van het park zegt in een reactie tegen onze collega’s van het Brabants Dagblad: “We hebben een extra team crowdcontrol ingehuurd om gasten te wijzen op de maatregelen. Maar uiteindelijk is het een stukje eigen verantwoordelijkheid van gasten om zich aan die 1,5 meter te houden.”

Het pretpark blijft dagelijks de drukte te monitoren en laat weten dat de maatregelen ‘in grote lijnen’ goed worden nageleefd. Op dit moment is er volgens de woordvoerder geen reden om minder bezoekers binnen te laten dan nu is toegestaan.

We constateren een afnemende intrinsieke motivatie bij gasten om zich aan de anderhalve meter afstand te houden. We blijven extra medewerkers inzetten om gasten hierop te wijzen. Wij merken dat gasten onvoorspelbaar zijn en hun gedrag moeilijk te controleren 1/2 Efteling(@ Efteling) link

is, gasten hebben hierin ook zelf een verantwoordelijkheid. We blijven de situatie dagelijks monitoren op onder andere de drukteperceptie. Met creatieve oplossingen proberen we de 1,5 meterafstandsregel steeds te waarborgen. 😃 2/2 ^Yvo Efteling(@ Efteling) link

T was wel druk. T is wel uitkijken. En heb meerdere keren moeten aangeven dat mensen even afstand houden. Attracties worden niet gedesinfecteerd. Er zijn wel genoeg desinfectiepalen beschikbaar. Dokter Harry(@ dokterharry) link

Zomer in de Efteling wordt steeds minder leuk door de drukte merk ik. Het gezellig, gemoedelijke is eraf. Ik ga nu meer in het voor en na jaar. Zomer puur voor wandeling, speeltuin of draaimolen oid. Attracties zijn vaak veel te druk helaas. Marieke de Jong(@ Riekske2511) link

Alle begrip voor de drukte maar ons verblijf begint al over 3 dagen en we zouden graag willen weten of er mogelijkheid is om ons verblijf te verplaatsen naar een later tijdstip MamaGlitter(@ mama_glitter) link

@Efteling top dag gehad. Ondanks drukte en corona heel goed te doen! pic.twitter.com/vEHlqlkSxb arjan van zanten(@ AZanten) link