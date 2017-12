Efteling neemt afscheid van 36 jaar oude Python FT

Bron: Looopings 2 ANP Bezoekers in achtbaan de Python in de Efteling.

Ze is de oudste achtbaan van de Efteling, maar sluit binnen exact een maand de deuren. De iconische Python verdwijnt, maar komt wel terug in een nieuw jasje. Alle onderdelen van de intussen 36 jaar oude rollercoaster - die dateert uit 1981 - worden vervangen. De treintjes van de achtbaan zijn in de loop van de jaren wel meermaals vernieuwd, maar het stalen gevaarte niet. Aan het ontwerp zelf wijzigt niets. "De Python is een icoon dat we willen behouden voor toekomstige generaties", aldus de Efteling. Concreet: de twee loopings en twee 'kurkentrekkers' blijven. De make-over krijgt trouwens een Belgisch randje, want een constructiebedrijf uit Hamont-Achel maakt de meer dan 47 nieuwe stukken achtbaan en 57 steunpilaren. Goed voor liefst 25.000 werkuren.

Naar verluidt weegt de Python zo'n 350.000 kilo. Volgens de Efteling heeft de Python inmiddels een totale afstand van 309.435 kilometer afgelegd. Dat is bijna acht keer de wereld rond. Op zaterdag 31 maart 2018 gaat de vernieuwde rollercoaster open.

