Efteling moet wachten met uitbreiding, omwonenden naar Raad van State KVE

13 december 2018

10u44

Bron: ANP 3 Reizen De Efteling moet voorlopig wachten met uitbreiding van het attractiepark in Kaatsheuvel. Aanleiding is het beroep dat omwonenden hebben aangetekend bij de Raad van State tegen de uitbreidingsplannen van het sprookjespark. Ze hebben een verzoek ingediend tot schorsing van het bestemmingsplan.

Advocaat Marnix Wolf, die de zeven misnoegde omwonenden vertegenwoordigt, verklaart vandaag naar aanleiding van een bericht in het Brabants Dagblad dat de bouw van attracties op korte afstand hun woongenot aantast. Bovendien worden ze geconfronteerd met verkeer via een extra toegangsweg naar het parkeerterrein. Wanneer de rechtszaak staat ingepland, is nog niet bekend.

De gemeenteraad van Loon op Zand gaf in september groen licht voor de uitbreiding van De Efteling. Ten oosten staat een uitbreiding met 3 hectare gepland en ten westen met 5 hectare.



De Efteling wil de eerste nieuwe attractie op het nieuwe terrein openen in 2020. Door de uitbreiding hoopt het attractiepark te groeien van 5 miljoen bezoekers per jaar naar 7 miljoen bezoekers in 2030.

