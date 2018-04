Eerste vlucht Air Belgium naar Hongkong uitgesteld: vergunning niet in orde SVM

25 april 2018

19u07

Bron: Belga 0 Reizen Air Belgium moet zijn eerste vlucht vanuit Charleroi richting Hongkong al uitstellen. De nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij beschikt niet over de nodige vergunning om het Russisch luchtruim te doorkruisen.

De vlucht was voorzien voor 30 april, maar is nu uitgesteld naar 3 juni. Alle passagiers die al een ticket hadden gekocht voor de betrokken periode zijn verwittigd. Er zal hen een alternatief worden voorgesteld. Ze zullen -op kosten van Air Belgium- een andere vlucht kunnen boeken, de terugbetaling van hun boeking kunnen vragen of op een andere datum kunnen afreizen.

Volgens CEO Niky Terzakis wacht het bedrijf nog steeds op de nodige vergunning van de Russische autoriteiten om door hun luchtruim te kunnen vliegen. Hij hoopt zo snel mogelijk over de papieren te kunnen beschikken.