Eerste TUI-reisbureaus heropenen op 9 juni

02 juni 2020

17u09

Bron: Belga 1 Reizen De reisbureaus van touroperator TUI openen vanaf 9 juni geleidelijk aan weer de deuren. Tegen 16 juni zullen alle 105 shops weer klanten ontvangen, zo kondigde TUI aan.

Volgens de toerismegroep neemt de vraag naar vakanties de jongste dagen snel toe, nu er vanuit een aantal belangrijke vakantielanden, zoals Frankrijk en Spanje, positieve signalen komen over reizen tijdens de zomervakantie.

“Mensen gaan weer nadenken over de grote vakantie die over enkele weken start, of ze kijken al vooruit naar een wintervakantie. Bij velen ontstaat opnieuw de nood aan contact met de vertrouwde TUI-shopmedewerker”, klinkt het. Bij die laatste kunnen de klanten ook terecht met vragen over omboekingen en dergelijke.

De TUI-reisbureaus zijn sinds 14 maart gesloten. Op 9 juni gaan de eerste achttien winkels weer open. In alle shops werden de nodige maatregelen genomen om aan de corona-richtlijnen te voldoen, verzekert TUI. Zo werden er schermen geplaatst en zal er handgel beschikbaar zijn. Om de anderhalve meter afstand te respecteren zal het aantal aanwezige klanten beperkt worden.

TUI annuleerde wegens het coronavirus eerder al alle vliegvakanties, citytrips en vluchten tot en met 18 juni. De auto- en dichtbijvakanties zijn geannuleerd tot en met 14 juni.

