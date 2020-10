Eerste toestellen landen op langverwachte nieuwe luchthaven in Berlijn

Belgen laten hun oog steeds meer vallen op bestemmin­gen in eigen land: 69% meer overnach­tin­gen in Vlaanderen

13 oktober Onze landgenoten hebben in de maand september 69 procent meer overnachtingen geboekt in Vlaanderen dan in september 2019. Ook de zomermaanden juli en augustus waren op het vlak van binnenlandse overnachtingen een stuk beter dan vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens die Toerisme Vlaanderen kon opvragen bij de Vlaamse boekingsmodule Stardekk.