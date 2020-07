Eerste toeristen in drie maanden geland in Tunesië SVM

20 juli 2020

14u28

Bron: Belga 2 Reizen In Tunesië is afgelopen weekend het eerste chartervliegtuig met toeristen geland in meer dan drie maanden. Het toestel van de Luxemburgse maatschappij Luxair zette 155 Duitse, Franse en Luxemburgse toeristen af op het eiland Djerba. "We kunnen het volledige seizoen niet redden, maar we zullen proberen een deel ervan te redden", zei de Tunesische minister van Toerisme.

Het Noord-Afrikaanse land nam met succes drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De balans staat er op 1.373 besmettingen en 50 doden.

De economische gevolgen van de sluiting van veel grenzen laten zich ook voelen in Tunesië. Het toerisme is er goed voor een half miljoen jobs en voor 8 tot 14 procent van het bruto binnenlands product. De toeristische inkomsten lagen van begin januari tot 10 juli ongeveer de helft lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tunesië hief midden juni de verplichte quarantaine op en eind juni gingen de grenzen weer open. De toeristen die met het vliegtuig toekwamen, krijgen geen beperkingen opgelegd. Vanuit België is het nog niet toegelaten om naar Tunesië te reizen, tenzij het gaat om een essentiële verplaatsing.

