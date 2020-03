Eerste Spring Breakers testen positief op coronavirus mvdb

23 maart 2020

12u33

Bron: Tampa Bay Times 9 CORONAVIRUS Het was verwacht en is nu bittere realiteit: enkele Amerikaanse studenten die de vorige weken nog uitgelaten feestvierden op stranden in Florida tijdens hun ‘Spring Break’, hebben inmiddels positief getest op het coronavirus. Twee universiteiten meldden in totaal zo’n vijftien besmettingen.

Tot nu toe zijn vijf studenten van de Unversity of Tampa, de op twee na grootste stad in de ‘Sunshine State’, besmet geraakt. Volgens de universiteit namen de vijf allen deel aan de Spring Break-vakantie en waren ze in bijzijn van een onbekend aantal campusgenoten. Vier van de vijf studenten zitten in zelfisolatie op de universiteitscampus. Tot nu toe is niemand gehospitaliseerd. Een nog groter aantal besmettingen is vastgesteld op de University of Florida in de stad Gainesvile, met ruim 56.000 studenten een van de grootste universiteiten van het land. Het aantal besmettingen ligt ginds op tien.

Ook de University of South Florida, eveneens een grote universiteit met bijna 49.000 studenten, is getroffen. Een personeelslid besmette zeker dertien studenten, weet The Tampa Bay Times. De werknemer zou onlangs zijn teruggevlogen uit het buitenland en was geen Spring Break-deelnemer.



Overheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) adviseerde vorige week om bijeenkomsten van tien of meer personen te vermijden. Toch liepen de stranden, bars en dancings in Miami en andere steden vol met duizenden studenten. Een maatregel waarbij de horeca-etablissementen eerder de deuren moesten sluiten, had weinig effect. De jongeren zetten hun feest verder op hotelkamers. Tot nu zijn enkel Spring Break-besmettingen in Florida gerapporteerd. Een groot aantal deelnemers studeert elders in de VS.

Lees ook:

Coronavirus weerhoudt Amerikaanse ‘spring breakers’ er niet van om te feesten: “Dan krijg ik het maar”

De voetbalmatch die nooit mocht gespeeld worden: “Atalanta - Valencia was biologische bom”

Meer over Florida