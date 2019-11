Eerste hybride cruiseschip van wal: ticket kost minstens 13.000 euro ttr

13 november 2019

12u10

Bron: Robb Report 2 Reizen De luxueuze reisindustrie krijgt almaar meer aandacht voor duurzaamheid. Dat bewijst ook de Noorse cruisemaatschappij Hurtigruten. De MS Roald Amundsen, een schip dat wordt aangedreven door schone dieselmotoren in combinatie met accu’s, is voor het eerst uitgevaren. Momenteel genieten 450 passagiers aan boord van een reis naar Antarctica.

De MS Roald Amundsen, bijna 43 meter lang, telt maar liefst 265 cabines, een infinity pool, een sauna omgeven door glas en drie restaurants. De accenten in berkenhout en het meubilair ontworpen door het Zweedse Tillberg Design geven het schip een Scandinavische touche. Bovendien zijn over het hele schip zeshonderd kunstwerken van jonge Noorse kunstenaars verspreid. Deze werken werden persoonlijk door de Noorse koningin uitgekozen.

De eerste reis van het hybride cruiseschip startte in het Chileense Valparaíso. Daarna vertrok het schip in zuidelijke richting langs de kust van Zuid-Amerika naar de Straat Drake. Van daaruit zal het drie dagen in Antarctica blijven, waarna de MS Roald Amundsen terugkeert naar het Chileense Punta Arenas. De passagiers kunnen in Antarctica van boord gaan en deelnemen aan diverse activiteiten, zoals kajakken en kijken naar walvissen en pinguïns.

De focus van de Noorse cruisemaatschappij Hurtigruten ligt niet alleen op luxe, maar ook op duurzaamheid. Zo wordt het schip aangedreven door schone dieselmotoren die gebouwd zijn door Rolls Royce. De CO2-uitstoot van het schip wordt volgens de bouwer met maar liefst 20 procent verlaagd. Ook is er geen plastic aan boord en zijn de uniformen van het personeel gemaakt van gerecycleerd plastic uit de oceaan. Aan boord kunnen passagiers in de wetenschapsruimte tijdens lezingen meer te weten komen over Arctische expedities.

Wie droomt van een reis aan boord van de MS Roald Amundsen, zal diep in de portefeuille moeten tasten. Prijzen starten immers vanaf 13.343 euro per persoon. Wie wil overnachten in een van de meest luxueuze cabines, betaalt minstens 20.000 euro.