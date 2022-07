Eerste helft van 2022 bijna evenveel meldingen over reissector als in heel 2021

De meldingen gaan vooral over de rechten van de consument bij het stopzetten van een overeenkomst, een gebrekkige levering van een dienst en een gebrekkige (kwaliteit van de) dienst na verkoop. Meldingen over frauduleuze praktijken daalden opvallend sinds de coronacrisis, net als het aantal meldingen over de coronavouchers.

Bewijsmaterial verzamelen

Wie problemen heeft op reis, verzamelt best zo veel mogelijk bewijsmateriaal, raadt de FOD Economie aan. Dat kan gaan over info die op de website staat of die reizigers via mail of sms hebben gekregen. In eerste instantie is het best om het probleem op te lossen met het hotel, de vliegtuigmaatschappij of het reisbureau.