Eerste CO2-neutraal vakantiedorp van ons land vestigt zich in Spa

24 juni 2020

14u54

Bron: Belga 2 Reizen Het eerste CO2-neutraal vakantiedorp in ons land wordt opgebouwd op de site van het domein van Mambaye in Spa. Dat maakte het bedrijf IDM, dat het project uit de grond stampte, woensdag bekend. Het dorp zal zo milieuvriendelijk gebouwd worden, met zo weinig mogelijk uitstoot. Het architectenbureau A2M, dat kantoren heeft in Brussel, New York en Lissabon, is aangesteld om het dorp te ontwerpen.

Concreet gaat het om 150 kleine passiefwoningen waarin vier tot twaalf mensen per woning kunnen verblijven. De huizen zullen geplaatst worden op de site van Mambaye en zullen uitkijken op twee kastelen in Spa.

Bezoekers van het vakantiedorp worden gevraagd zich te voet, met de fiets of met een elektrische wagen te verplaatsen in het dorp. De ontwerpers denken ook na over groene mobiliteit naar het historische centrum van Spa, dat op minder dan 15 minuten wandelen van het dorp ligt. In eerste instantie had IDM een hotel met 80 kamers voor ogen, maar daar is ze van afgestapt.

Voor de activiteiten werkt IDM samen met lokale toeristische aanbieders. Het project mikt op Belgische, Nederlandse, Duitse en Franse toeristen en zou 50 banen creëren. Het zou direct en indirect 2 miljoen euro inkomsten moeten genereren in de stad Spa en de regio. Wanneer het dorp precies zou openen, is nog niet gekend.



