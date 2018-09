Eerste Boeing 777 ooit met pensioen IB

Bron: CNN 2 Reizen Ze viert dit jaar nog maar haar 24ste verjaardag, maar toch gaat de eerste Boeing 777 ooit met pensioen. De kist heeft haar laatste vlucht er inmiddels opzitten. Bestemming: een luchtvaartmuseum in Arizona in de Verenigde Staten, waar de kist ongetwijfeld een topattractie zal worden.

De eerste Boeing 777 die in 1994 van de band rolde, was sinds 2000 in dienst van luchtvaartmaatschappij Cathay Airways, die Hongkong als thuisbasis heeft. Door de jaren heen maakte de kist 20.519 vluchten voor de maatschappij. In totaal heeft ze 49.678 vlieguren op de teller.

Luchtvaartmuseum

In mei van dit jaar werd het vliegtuig al uit de roulatie genomen, maar pas deze maand vloog de kist naar Tucson, Arizona om aan een nieuw leven te beginnen in het Prima Air & Space museum, waar een enorme collectie van maar liefst driehonderd al dan niet historische vliegtuigen te bewonderen is. Zo is er een vliegtuigje te zien dat de gebroeders Wright gebouwd hebben, maar zijn er bijvoorbeeld ook militaire vliegtuigen te zien en een recente Boeing 787 Dreamliner.

Boeing werkt momenteel aan een nieuwe editie van de 777, de 777-9 die in 2019 op de markt zou moeten komen. De 777-serie van Boeing wordt wereldwijd geprezen omdat die het ‘gat’ tussen kleinere vliegtuigen en grote jumbojets zoals de Boeing 747-jumbo dichtte.

