Eerste attractie van prestigieus miljoenenproject Walibi heeft een naam FT

15 februari 2018

13u53

Bron: Belga & Looopings 2 Reizen Tiki-Waka. Zo zal de nieuwe attractie heten die Walibi dit voorjaar voor het eerst in gebruik neemt. De nieuwe familieachtbaan komt op de oude plek van keverachtbaan Coccinelle te staan, in een nieuw stuk park.

De rollercoaster heeft een lengte van 500 meter. Op een hoogte van 20 meter leggen vijf karretjes met telkens vier personen een parcours af aan 55 kilometer per uur. Een ideale attractie voor het hele gezin dus, op voorwaarde dat de kinderen minimaal een meter groot zijn. De achtbaan ligt in de buurt van ‘Challenge of Tutankhamon’, achteraan in het park, in een deel dat aangekleed wordt als Hawaïaans dorp (of 'Exotische Wereld'). De nieuwe attractie krijgt ook een avonturenparcours, met houten torens, een glijbaan en hangbruggen.

Ook het overdekte zwemparadijs Aqualibi wordt uigebreid met een 700 vierkante meter grote speelzone voor kinderen, 'Kiddie Bay'. Walibi Belgium gaat op zaterdag 31 maart weer open.

De plannen maken deel uit van een groots project dat vorig jaar in juni werd aangekondigd. Zo investeert het pretpark de komende jaren 100 miljoen euro. Tot en met 2023 worden jaarlijks nieuwe attracties geopend. Op het einde van de rit zal 75 procent van Walibi’s grond er helemaal anders uitzien. Dankzij de nieuwe attracties hoopt het park 1,8 miljoen bezoekers per jaar te trekken, 30 procent meer dan nu.

In 2021 verrijst nog een nieuwe themazone ‘New Orleans’, en er komt ook eentje met een verwijzing naar India, ‘Bollywood’. Tussen de verschillende zones legt Walibi ook een nieuwe wandelpad aan.