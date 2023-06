Een verraderlijke muggenbeet of koorts op vakantie? Let op voor deze reiskwaaltjes

Typisch: wanneer je eindelijk kunt genieten van een deugddoende vakantie, verpest een of ander fysiek kwaaltje de sfeer. Je krijgt koorts, dat currygerecht van een exotisch eetkraampje bevalt je slecht of die insectenbeet is minder onschuldig dan gedacht. Maar geen stress, dankzij de Doktr-app kan je zorgeloos op vakantie. Met deze applicatie raadpleeg je gemakkelijk je eigen huisarts of een andere beschikbare arts vanop afstand.

Zon, zee en … ziekte. Als je pech hebt tenminste. Voelen we ons niet goed op vakantie, dan zijn dit de meest voorkomende en vervelende kwaaltjes.

Diarree

Bij een toiletbezoek merk je het meteen: je ontlasting is dun en waterig en je maag rommelt sterker dan normaal. Diarree wordt meestal veroorzaakt door een bacterie, maar soms is een virus of parasiet de oorzaak. Heb je echt pech, dan kun je daarnaast ook last krijgen van misselijkheid, overgeven, buikpijn en buikkrampen.

Vooral in exotische landen waar hygiëne niet altijd prioriteit is, kunnen eten en drinken besmet raken met bacteriën. Doordat je darmen andere bacteriën gewend zijn, worden ze daardoor geprikkeld. Belangrijk is dat je bij diarree voldoende vocht opneemt. Drink veel water en neem ORS mee, een mengsel van zout en druivensuiker om op te lossen in water. Zo compenseer je het zout- en vochtverlies. Krijg je onvoldoende vocht binnen of zit er bloed of slijm bij de ontlasting, dan is het aangewezen om een arts te consulteren. En dan komt de Doktr-app goed van pas.

Blaasontsteking

Een blaasontsteking krijg je wanneer bacteriën de blaas bereiken en daar een ontsteking veroorzaken van het slijmvlies. Drink zeker bij warm weer voldoende water en ga liever wat vaker naar het toilet dan dat je urine ophoudt, want zo geef je bacteriën de kans om zich te vermenigvuldigen.

Vrouwen hebben vaak de neiging om, wanneer ze naar een openbaar toilet gaan, boven de bril te hangen in plaats van te gaan zitten. Dat kan ervoor zorgen dat je blaas niet helemaal leeg is en er urine achterblijft. Krijg je last van pijn in de rug, in de buik of heb je koorts? Consulteer dan een arts.

Koorts

De oorzaak van koorts is niet altijd even gemakkelijk te achterhalen. Het kan een bijkomend symptoom zijn wanneer je last hebt van diarree of een luchtweginfectie hebt opgelopen, maar het kan ook zijn dat een tropische, zeldzame ziekte de koorts uitlokt. Je hoeft niet meteen te panikeren als je voorhoofd wat warmer aanvoelt, maar toch is het goed om alert te blijven, vooral als je ver van huis bent.

Terugkerende koortspieken bij een reiziger die minder dan drie maanden voordien uit de tropen is teruggekeerd, wordt beschouwd als malaria tot het tegendeel is bewezen. Neem dus zonder uitzondering malariapillen mee als je reist naar een land waar het voorkomt, zorg dat alle verplichte vaccinaties in orde zijn en raadpleeg bij twijfel altijd een arts.

Insectenbeet

Zoemen de muggen je thuis al om het hoofd, dan is dat op vakantie vaak niet anders. Maar niet alleen ‘s nachts moet je alert zijn voor stekende insecten, ook overdag is het belangrijk om op te letten. Muggen zijn de belangrijkste ziekteverspreiders van gevaarlijke infectieziektes. Zo steken muggen die malaria overbrengen enkel tussen zonsondergang en zonsopgang. Muggen die dengue (knokkelkoorts) en gele koorts overbrengen, zijn dan weer overdag actief.

De beste bescherming tegen beten van deze muggen is een antimuggenmiddel met DEET, aangepaste kledij en een muskietennet. Vermijd plekken met muggen en houd ze zoveel mogelijk buiten je kamer of tent.

Medische hulp in het buitenland: hoe doe je dat?

Een arts raadplegen in het buitenland, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een onbekend dokterskabinet binnenstappen is niet evident en ook de zorg in het buitenland is niet altijd wat je gewend bent. Bovendien kan de taal voor problemen zorgen.

Gelukkig kan je dankzij de Doktr-app gemakkelijk met je smartphone een huisarts uit België consulteren in je eigen taal. Na het downloaden log je als gebruiker in via itsme – zo is je privacy meteen gewaarborgd. Als je eigen huisarts actief is op het platform kan je hem of haar contacteren. Indien niet, kan je een andere beschikbare huisarts spreken.

Ziek op reis? Met Doktr kan je rekenen op veilig, vlot en kwalitatief medisch advies via je smartphone, ook in het buitenland.