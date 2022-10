Eén van langste wandelhangbruggen ter wereld opent binnenkort in Duitse wintersportplaats

Wintersportplaats Willingen, in de Duitse deelstaat Hessen, pakt uit met een nieuwe toeristische attractie: één van de langste wandelhangbruggen ter wereld. De bouw van de wandelbrug is deze maand een beslissende fase ingegaan. De opening staat nog gepland voor dit jaar, tegen het einde van de herfst of het begin van de winter.

Willingen is een wintersportplaats nabij Winterberg en is vooral bekend vanwege de jaarlijkse wedstrijden schansspringen bij de Mühlenkopfschanze. Eind dit jaar moet daar een toeristenmagneet voor de regio bijkomen: een net geen 665 meter lange zwevende hangbrug die wandelaars op een hoogte tot 100 meter van en naar de Mühlenkopfschanze tot de Musenberg leidt. Het stuk om te wandelen zelf wordt zo’n 1,5 meter breed.

De hangbrug, met de naam ‘Skywalk Willingen’, wordt door experts van het Zwitserse bedrijf Swissrope gebouwd in Tibetaanse stijl, zoals het soort hangbruggen die veel in de Himalaya worden gebruikt. Intussen staan de steunen langs beide bergkanten op hun plaats en de vier staalkabels zijn gespannen over de vallei. Volgende stap is om de roosters te plaatsen van de brugvloer en de zijwanden. In totaal gaat het om een constructie van 120 ton. Maximaal 750 mensen zullen tegelijkertijd over de brug mogen stappen.

Record

Met een lengte van net geen 665 meter wordt de Skywalk van Willingen de langste zelfsupporterende hangbrug in Tibetaanse stijl ter wereld, schrijven Duitse media. Het protoype ervan hangt in Tirol.



Die brug, de ‘Highline 179', is 406 meter lang en bijna 115 meter hoog en verbindt de ruïnes van Ehrenberg met Fort Claudia in Reutte. In december 2014 erkende het Guinness Book of World Records de Highline 179 als de langste wandelhangbrug in Tibetaanse stijl ter wereld.

De langste wandelhangbrug ter wereld tout court is te vinden in Tsjechië. Daar werd in mei van dit jaar in Dolni Morava, in het noordoosten van het land, de ‘Sky Bridge 721' geopend. Die is 721 meter lang en maximaal 95 meter hoog.

Storm

Speciale feature van de ‘Skywalk Willingen’ is dat de brug hydraulische cilinders heeft. Hierdoor kan de brug bij een storm naar achteren worden getrokken en een beetje worden aangedraaid, zodat het geheel minder bungelt in de wind. De brug zal altijd geopend zijn, het hele jaar door, behalve tijdens stormweer.

De nieuwe website van de brug oppert alvast dat beide ingangen zeer aantrekkelijk zijn om van daaruit verdere wandelexcursies te starten, bijvoorbeeld naar de Ettelsberg en de aangrenzende Hochheide of in de richting van Usseln naar de Graf Stollberghütte.

