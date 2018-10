Een van de meest populaire stranden van Thailand blijft langer gesloten voor toeristen TTR

02 oktober 2018

22u06

Bron: CNN 0 Reizen De Thaise autoriteiten hebben het idyllische Maya Bay, bekend uit de film ‘The Beach’ met Leonardo DiCaprio, voor onbepaalde tijd gesloten voor het publiek. De natuur, die door het overweldigende toerisme beschadigd raakte, heeft zich nog niet hersteld. Dat schrijft CNN.

Het ministerie van Toerisme besliste eerder al vier maanden lang - vanaf 1 juni - geen toeristen toe te laten op Maya Bay. Het strand zou op 30 september opnieuw toegankelijk zijn, maar dat gebeurde niet. “Het blijft gesloten totdat de natuur opnieuw hersteld is”, aldus de Thaise regering. “We hebben minstens een jaar of zelfs twee jaar nodig. Het kan ook langer zijn”, klinkt het.



De situatie op Maya Bay was hallucinant: toeristen braken stukjes koraal af om mee te nemen als souvenir naar huis, afvalwater van toiletten en restaurants werd in het water geloosd en strandgangers lieten hun afval achter. De schade aan het ecosysteem is bijgevolg groot. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 80 procent van de koraalriffen vernield is.

Volgens biologen is het een noodzakelijke maatregel om het strand – dat dagelijks ongeveer door 6.000 zonnekloppers werd bezocht - te sluiten. Alleen op die manier kan de natuur gered worden. “We hebben een prachtig land, maar we moeten onze natuur beter beschermen”, zei de Thaise milieubepleiter Thon Thamrongnawasawat eerder.

