Een van de meest paradijselijke stranden sluit voor toeristen: "Te veel schade" FT

14 februari 2018

13u06

Bron: The Guardian, National Geographic 0 Reizen De Thaise eilanden moeten er zelf even tussenuit. De honderden toeristen die er met hun voeten in het helblauwe water willen staan en de stranden overrompelen voor de mooiste Instagramfoto, hebben de natuur verstikt. Het noopt de autoriteiten tot strenge maatregelen. Zo zal het idyllische Maya Bay geen zonnekloppers meer toelaten van juni tot september, in de hoop dat de natuur zich herstelt.

Waar het parelwitte strand vorige zomer nog bezocht werd door 5.000 dagjestoeristen op slippers, mag er vanaf juni niemand meer op. Het vakantieparadijs Maya Bay - u kent het misschien van 'The Beach', de film waarin Leonardo Dicaprio een hoofdrol vertolkt - gaat zelf op vakantie dan. De eerste keer in zijn carrière. Het eiland moet de nodige tijd krijgen - een laagseizoen lang - om weer op z'n positieven te komen.

Nieuw is het niet: Thailand sloot eerder al enkele eilanden af (in 2016 nog Koh Thachai en Koh Phayam). Een noodzakelijke maatregel, klinkt het bij biologen. De eilanden zijn volledig uitgeput, het ecosysteem liep zware schade op. Zo zou volgens recente schattingen 80 procent van de koraalriffen voor de paradijselijke eilandjes vernield zijn, nochtans zo belangrijk om het ecosysteem van de oceaan in balans te houden.

En toeristen gaan ver, héél ver: ze breken doodleuk een stukje koraal af om als souvenir mee te nemen naar huis. Of duiken met camera-apparatuur naar beneden om selfies te nemen met zeesterren. En dan is er nog het afvalwater van de toiletten en restaurants dat massaal in het zeewater wordt geloosd. Of de vele bootjes die met hun ankers het koraal openrijten, het plastic dat in zee wordt gedumpt en ga maar door.

Permanent dicht

Thon Thamrongnawasawat, één van Thailands meest populaire milieubepleiters, geeft grif toe dat een tijdelijke sluiting van het strand wellicht niet heel veel zoden aan de dijk zal brengen. "De ideale oplossing zou zijn om de hele baai permanent te sluiten voor toeristen." Dat beamen ook verschillende reisorganisaties, zoals Experience Travel. Ondanks het prachtige strand, promoten zij niet langer Maya Bay als de te bezoeken trekpleister, meldt The Guardian. "De magie is weg", klinkt het.

Ook Peru, Spanje, Italië

Thailand is trouwens lang niet het enige land dat toeristen stilaan weert. Ook de archeologische site Machu Picchu in Peru beperkt het aantal toeristen, onder druk van Unesco. In Italië maakte de overheid bekend dat de toegangsweg naar de populaire toeristische bestemming Cinque Terre, de vijf idyllische vissersdorpjes, gesloten wordt wanneer de kaap van 1,5 miljoen toeristen wordt overschreden. Ook Venetië kampt met te hoge bezoekersaantallen. Net als de Spaanse steden als Barcelona waar bewoners zich stilaan tegen de drommen bezoekers keren.

