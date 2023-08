Een regelrecht wandelparadijs én 150 lokale wijnen: vijf must-do’s in de Moezelstreek, ook tijdens de zomerperiode

HLN ShopJe hoeft niet te wachten tot de kerstmarkten er staan om naar de Moezel te trekken. Ook zonder romantisch sneeuwtapijt en dampende bekers glühwein stroomt deze regio in Duitsland - met haar feeërieke kastelen en schilderachtige dorpjes - over van charme. Bovendien profiteer je in augustus nog van zomerweer dat heel wat andere deuren openzet. HLN Shop schuift vijf toptips naar voren voor op je toeristische wishlist.

1. Duik in een levensgrote postkaart

De Moezelrivier in Duitsland vormt als het ware een snoer in het landschap waarrond tal van natuurlijke en architectonische juweeltjes zich rijgen. Eén van de meest schitterende parels is het stadje Cochem. Je kijkt er je ogen uit dankzij de vele kleurrijke arbeidershuisjes, smalle straatjes, gezellige terrassen en het emblematische kasteel Reichsburg op de top van een rots.

Al dat moois vanuit een ander perspectief bekijken? Spring dan op de Cochemer sesselbahn. Met deze stoeltjeslift zweef je boven de Moezel en omringende wijngaarden richting een bergstation, vanwaar je een riant uitzicht hebt op het stadje en de rivier.

2. Zwerf door velden en bossen (en rust uit op een terras)

Wil je de omgeving tot in het kleinste detail in je opnemen, koop dan een enkel ticket voor de kabelbaan en leg de heen- of terugweg op eigen kracht af. De Moezelstreek is immers een regelrecht wandelparadijs. Een stevig paar stappers zijn dus een must in je reiskoffer. En er is voor elk type wandelaar wat wils. Zo kan je in Mörsdorf de Geierlay hangbrug oversteken, met 360 meter de langste voetgangersbrug van Duitsland. Of waag je aan de beroemde Calmont Klettersteig, een pittige wandeling dwars door de wijngaarden. Op het hoogtepunt ervan ligt de Moselschleife aan je voeten, de befaamde U-vormige bocht in de Moezel.

Wie het wandelen graag afwisselt met een verfrissend drankje op een terras, pint één van de vele authentieke stadjes en/of dorpjes op zijn route. Denk aan Trier met zijn groot aantal restanten uit de tijd van de Romeinen, Bernkastel-Kues dat twee dorpskernen heeft en uitpakt met prachtige vakwerkhuizen of het pittoreske Koblenz, waar de Moezel in de Rijn stroomt.

3. Fiets naar de Rijn

Ook de fiets leent zich uitermate om de streek te verkennen. Eén van de populairste fietsroutes in Duitsland kronkelt immers langs de Moezel: de Mosel-Radweg, die je over bijna 250 kilometer langs alle leuke plekjes van de regio voert. Het fietspad begint op het drielandenpunt in het Franse Perl en eindigt waar de rivier uitmondt in Koblenz. Laad je tweewieler dus op de wagen of huur er ter plaatse één voor (een stukje van) deze unieke ervaring.

4. Ga het water op

Het mag misschien wat melig klinken, maar van zodra je vanaf een ronkend bootje het adembenemende landschap aanschouwt, gooi je al je scepsis wellicht overboord. In de Moezelstreek kan je legio rondvaarten ondernemen en die bezorgen je toch een bijzondere kijk op de omgeving. Leer de rivier dus van dichtbij kennen en laat je omarmen door haar klotsende water zónder je voeten nat te maken.

5. Degusteer de Moezelwijnen

Last but not least, wie een goed glas niet schuwt, mag de streek niet verlaten zonder van haar topwijnen te hebben genoten. Kies je voor een wijnproeverij, ben je zeker van de beste kwaliteit en krijg je interessante achtergrondinformatie over je drankje, veelal met enkele lekkere hapjes bij de hand.

Het vergt best wat inzet om uit de 150 Moezelwijnen jouw favoriet(en) te bepalen, maar met een professionele degustatie zet je al een hele stap in de goede richting. Je verder bekwamen kan ook op één van de vele wijnfeesten in de regio, die je nog tot begin oktober her en der kan bijwonen. Voor een leerrijk én smakelijk wijnmuseum stem je dan weer af op Bernkastel-Kues.

