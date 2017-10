Een papegaai aan de drank, een slaapkamer met té veel soorten behangpapier en een jamsessie met een schitterende achtergrond: Arne heeft het naar zijn zin Arne Down Under: Vlog 14 Redactie

19u00 0 rv Arne ontmoet collega-muzikant Mark in de nieuwste aflevering van Arne Down Under. Reizen Veel schoon volk in de veertiende aflevering van Arne Down Under: wilde kangoeroes op pad in het donker, een geelkuifkaketoe die aan de drank zit en Mark, een collega-muzikant. Arne en Mark spelen samen een jamsessie met een érg paradijselijke achtergrond.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.