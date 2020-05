Een op de vier Belgen denkt deze zomer op vakantie te gaan SPS

06 mei 2020

09u54

Bron: Belga 0 Reizen Een Belg op de vier (24 procent in de Federatie Wallonië-Brussel en 27 procent in Vlaanderen) denkt deze zomer op vakantie te gaan, blijkt uit een peiling van Waals minister van Toerisme Valérie De Bue (MR). Twee op de drie Belgen zal wel voor een bestemming dichter bij huis kiezen.

Uit de bevraging naar de vakantieplannen en de wijzigingen ervan in coronatijden blijkt dat 55 procent van de Franstaligen en 59 procent van de Nederlandstaligen zegt deze zomer waarschijnlijk of zeker niet op vakantie te gaan. Ongeveer de helft (43 procent in Wallonië-Brussel en 52 procent in Vlaanderen) zal de vakantieplannen wijzigen, maar meer dan de helft zal zijn zomerverlof wel gewoon opnemen op de geplande data.

Toeristisch Wallonië

Twee op de drie Belgen wil voor een bestemming kiezen die dichter bij huis ligt dan normaal. De studie moest in de eerste plaats de aantrekkingskracht van Wallonië in deze bijzondere periode onderzoeken. Wetende dat een derde van de respondenten binnen een straal van 200 kilometer bij huis blijft, meldt Wallonië dat het een toeristische bekendheid van 71 procent krijgt. In de eerste plaats bij de Belgen (89 procent bij de Walen en Brusselaars, en 81 procent bij de Vlamingen, maar ook in Nederland (60 procent) en in Frankrijk (49 procent). Van de mensen die in Wallonië zijn geweest, zegt 91 procent nog eens terug te willen gaan.



De enquête, waarover verschillende Franstalige kranten berichten, werd uitgevoerd bij 3.000 mensen: 800 uit Wallonië en Brussel, 800 uit Vlaanderen, 800 uit Nederland en 600 uit Frankrijk. Die moet helpen bij het opstellen van een herstelplan voor het Waalse toerisme.

