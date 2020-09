Een op de drie Vlamingen ging deze zomer op vakantie naar het buitenland HR

20 september 2020

07u41

Bron: Belga 1 Reizen De voorbije zomer gingen 5 op de 10 Vlamingen langer dan vier nachten op vakantie: 3 op de 10 deden dat in het buitenland, en 2 op de 10 bleven in eigen land. Dat blijkt uit een online bevraging van mobiliteitsorganisatie VAB begin september bij meer dan 6.000 Vlamingen over hoe zij de zomervakantie beleefd hebben.

Uit de bevraging van VAB blijkt dat 4 op de 10 Vlamingen die naar het buitenland gingen Frankrijk als vakantiebestemming hadden. 77 procent van de Vlamingen die met vakantie gingen, koos voor de auto. Slechts 11 procent koos voor het vliegtuig.



85 procent van de respondenten geeft aan zich aan de eigen bubbel gehouden te hebben op vakantie. Dat blijkt ook uit het soort vakantieverblijf: 42 procent verbleef in een vakantiewoning, 15 procent in een eigen tweede verblijf of bij vrienden/familie. 30 procent verbleef in een hotel en 10 procent in een bed and breakfast. Vooral jongeren of gezinnen met kinderen gingen nog kamperen: 1 op de 4 van de leeftijdsgroepen tussen 18 en 55 jaar verbleef op een camping of in een camper.

Onveilig gevoel

De Vlamingen geven aan dat ze de coronamaatregelen ter plaatse strikt hebben toegepast (97 procent). Het overgrote deel vond ook dat anderen dit deden (86 procent). Toch voelde bijna 1 op de 3 vakantiegangers zich soms onveilig op vakantie vanwege corona. Nederland scoort slecht op dit vlak: 33 procent van de Vlamingen die naar Nederland gingen voelde zich er onveilig vanwege corona. In Italië voelde slechts 12 procent zich onveilig.

Tot slot nog dit: 1 op de 5 van de Vlamingen die nog niet op vakantie gingen, is dat nog wel van plan in het najaar.

