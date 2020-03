Eén meter afstand houden blijkt moeilijk op luchthaven Tenerife: “Iedereen staat hier op elkaar. Onvoorstelbaar” HR

18 maart 2020

12u46

Bron: Eigen berichtgeving 372 Reizen TUI begint in versneld tempo klanten uit Tenerife te repatriëren. Dat heeft HLN vernomen van Belgen die ter plaatse staan te wachten om op hun terugvlucht te stappen. De luchthaven vraagt iedereen om minstens één meter afstand te houden. “Maar iedereen wil zo snel mogelijk op zijn vlucht en staat hier letterlijk op elkaar geplakt”, klinkt het. “Onvoorstelbaar.”

“Ik kreeg gisterenavond telefoon dat ik vandaag al vertrek, in plaats van vrijdagmiddag”, zegt Philippe Moerman (61), die afgelopen vrijdag met touroperator TUI voor een week naar het Riu Arecas hotel aan de Costa Adeje was gereisd. “We zijn nu in de luchthaven, waar het razend druk is.”

Een medewerker van TUI vertelde dat de maatschappij buiten de gewone dienstregeling nog vier extra lege vliegtuigen naar Tenerife heeft gestuurd.

Waarschuwing

In de luchthaven hangen waarschuwingsborden om ‘social distancing’ in acht te houden, maar foto’s tonen hoe dat advies massaal genegeerd wordt. “Sommige mensen respecteren het, anderen niet. Iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk op zijn vlucht zitten”, zegt Moerman.

(Lees verder onder de foto.)

Noodtoestand

Sinds de Spaanse regering zondag de noodtoestand afriep, zijn alle publieke ruimten op Tenerife verboden terrein. Ook de bars en de promenade langs het strand, net als de zwembaden. “Toch waren er nog mensen die absoluut het zwembad in wilden. We hoorden zelfs dat de politie tussenbeide moest komen om een vrouw manu militari uit het zwembad te halen.”

Als alles goed gaat, komen heel wat Belgen die in Tenerife op vakantie waren, vandaag nog aan in ons land.

Lees ook: Coronacrisis brengt storm aan slaapproblemen, angstklachten en burn-outs met zich mee: deze tips helpen je door deze moeilijke periode