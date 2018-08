Een last minute op het oog? Volgende week kan je zaakjes doen en dit is waarom Delphine Vandenabeele

25 augustus 2018

17u41

Bron: VTM NIEUWS 0 Reizen Volgende week kan je voor een prikje een vliegtuigticket op de kop tikken, want voor minder dan honderd euro kan je heen en weer naar het zuiden. De vliegtuigen die terugkeren naar België zitten namelijk vol omdat de scholen weer beginnen, maar in de heenvluchten zijn er vaak nog vrije plekjes. Vooral jongeren, ouderen en studenten kunnen daardoor goede zaken doen. De prijzen zijn vooral laag voor wie nog in augustus vertrekt en in september terugvliegt.

Wie volgende week nog op reis wil met het vliegtuig, kan een vakantie boeken met stevige kortingen. Vooral zuiderse bestemmingen zoals Spanje, de Griekse eilanden en Italië zijn goedkoop. Je betaalt bij sommige reisbureaus niet meer dan honderd euro voor een heen- en terugvlucht.

Het is niets uitzonderlijks, want het fenomeen komt elke zomer terug. Veel vliegtuigen keren nét voor de start van het schooljaar terug naar België, maar de heenvluchten naar het zuiden zijn vaak halfleeg. Wie dus nog vertrekt voor het einde van de schoolvakantie en in september pas terugkomt, kan gouden zaakjes doen.