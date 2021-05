“Eén dosis van coronavaccin volstaat voor coronacertificaat”

Uitwerking Belgisch coronacer­ti­fi­caat vrij eenvoudig: “De backoffice is er al”

30 april De Europese Unie haast zich om tegen de zomervakantie de EU-landen de mogelijkheid te bieden om het zogenaamde ‘coronacertificaat’ te verdelen. Met dit attest of coronapaspoort zou wie gevaccineerd is tegen Covid-19, een recente negatieve test kan voorleggen of na besmetting over antilichamen beschikt vrij moeten kunnen rondreizen in de Schengenzone. De technische uitwerking van het certificaat is in België vrij eenvoudig, laat Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) weten.