Ecologische verantwoord reizen, zo doe je dat

26 juni 2019

08u00 0 Reizen Klimatologen zijn het erover eens: de trein is een goed en duurzaam alternatief voor reizen met het vliegtuig of de auto, zeker voor korte vakanties en relatief kleine afstanden. Met andere woorden, ook voor weekendjes weg en daguitstapjes is de trein nemen ideaal. Want zeg nu zelf, je ecologische voetafdruk wat binnen de perken houden, en toch alle mooie hoekjes van het land verkennen, wie tekent daar nu niet voor?! Speciaal voor alle ecotrippers: 5 boeiende natuurcentra om naartoe te treinen.

Halte Kalmthout: Natuureducatiecentrum De Vroente

Plan je een wandeling in Grenspark De Kalmthoutse Heide, dan is een bezoek aan De Vroente altijd een goed idee. Je kan er terecht met al je praktische vragen over het gebied, maar ook interessante tentoonstellingen meepikken die je kennis over de natuur weer wat bijschaven. De Vroente organiseert ook regelmatig leuke natuuractiviteiten voor het hele gezin. En ook interessant: vlak naast De Vroente ligt het Bijenteeltmuseum, ook een bezoekje meer dan waard!

http://www.visitkalmthout.be/vlaams-kennis-en-vormingcentrum-voor-natuur-en-milieu-de-vroente.html

en

http://www.visitkalmthout.be/bijenteeltmuseum.html

Halte Diest: Bezoekerscentrum en natuurtuin Webbekoms Broek

In het bezoekerscentrum van het Webbekoms Broek kan je terecht voor meer informatie over het aanpalende natuurgebied en de streek rond Diest. Maar breng ook zeker een bezoekje aan de nabijgelegen natuurtuin. Hier kan je immers volop ideeën opdoen rond kringloop- en afvalarm tuinieren. Poelen, holle wegen, takkenwallen en zelfs een heus wilgendoolhof tonen hoe aangenaam een natuurlijke tuin kan zijn. Vanuit de natuurtuin loopt je wandeling naadloos over in het Webbekoms Broek zelf.

https://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/provinciedomeinen/halve-maan-diest/bezoekerscentrum-webbekoms-broek/index.jsp

Halte De Panne: Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne

Bezoekerscentrum Duinpanne is niet alleen een ideale uitvalsbasis voor een wandeling in de duincomplexen van de Westhoek, je komt er ook alles te weten over het leven en de natuur in zee, op het strand, en in de duinen zelf natuurlijk.

https://www.west-vlaanderen.be/domeinen/duinpanne

Halte Groenendaal: Het Bosmuseum van het Zoniënwoud

Midden in het grootste loofwoud van Vlaanderen, het Zoniënwoud, ligt het Bosmuseum Jan van Ruusbroec. In deze gerestaureerde vierkantshoeve kan je kennis maken met de fauna en flora van het bos, met de principes van het bosbeheer en met de rijke geschiedenis van het Zoniënwoud.

http://www.zonienwoud.be/events/bosmuseum-jan-van-ruusbroec-infopunt-onthaalpoort-groenendaal/

Halte Genk: Milieu- en natuureducatiecentrum Heempark

In het Heempark, een stukje natuur midden in Genk, kan je elke zomerzondag terecht voor leuke natuuractiviteiten, speciaal voor jong én oud. Nestkastjes timmeren, honing slingeren, brood bakken, of ‘gewoon’ op ontdekking in de natuur van het park. Hier valt altijd wel iets te beleven!

https://www.heempark.be

