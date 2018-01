Eén tip voor een citytrip: wees een Barbie in dit roze hotel op Ibiza FT

18u04 0 Paradiso Ibiza Art Hotel Reizen Nog geen idee waar je dit jaar heen wil op citytrip? Dan hebben we alvast één tip: Ibiza. Al is het maar om in het spiksplinternieuwe Paradiso Ibiza Art Hotel te slapen. Adults only, poederroze en vlak bij de mooiste stranden. Of: de plek iedereen zich even Barbie waagt.

Het gloednieuwe hotel in art deco-stijl opent deze zomer de deuren. En iets zegt ons dat de kamers vooral bezet zullen worden door vriendinnen, op zoek naar een zonnige citytrip. Van muren, vloeren, meubilair tot zelfs zwembad en lounge: alles is er in het roze, in pasteltinten ook, met hier en daar een gouden detail of wat hout. Een stoere echtgenoot krijg je er wellicht minder makkelijk heen.

Voordeel één: kinderen zijn niet toegelaten. Voordeel twee: het statige strandhotel ligt vlak bij de prachtige baai van San Antonio, dicht bij de mooiste stranden van het eiland. En ook de luchthaven is makkelijk bereikbaar. Voordeel drie: zelfs Barbie zou jaloers zijn.



Overnachten kan er in suites voor twee, drie of vier personen. In de enige superior suite kan je met vijf (vriendinnen) overnachten. Elke kamer is van de hand van een kunstenaar. Zestig van hen hebben hun kunsten op het gebouw kunnen botvieren. De kleuren en de meubels doen denken aan de seventies, met minicocktailbars en retro barkrukken, een roze Smeg-koelkast, Marshall-luidsprekers,... Een conciërge zorgt ervoor dat aan al je wensen voldaan wordt: van het boeken van een tafel in het hipste restaurant in de buurt, tot kaartjes voor de favoriete club, een auto die bij het hotel past (lees: in pastelkleur) tot het plannen van verjaardagsfeestjes.

Het directiepersoneel verwacht dat het hotel ook enorm populair wordt bij moderedacteurs, al is het maar om de vele Instagramwaardige plaatjes die je er kan kieken. Voor een midweek in september betaal je ongeveer 700 euro.

