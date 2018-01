Eén op de vijf Belgen kiest voor vakantie in eigen land kv

Bron: Belga 2 BELGA Reizen Het Vakantiesalon in Brussel viert van 1 tot 4 februari zijn 60ste verjaardag. Ter gelegenheid van het jubileum polste de toerismebeurs met een enquête naar de vakantiegewoonten van 1.000 Belgen nu en 60 jaar geleden. Vandaag kiest slecht één op de vijf Belgen voor een vakantie in eigen land, waar dat 60 jaar geleden nog meer dan één op de twee was.

De enquête van het Vakantiesalon toont zowel gelijkenissen als nieuwe trends tegenover 60 jaar geleden. De populairste landen zijn nog altijd de landen dicht bij huis, zoals Frankrijk, Spanje en Italië. Een opvallende trend is dat het reizen met vrienden en het alleen reizen veel populairder zijn geworden. Vandaag kiest 23 procent van de Belgen ervoor om met hun vrienden op reis te vertrekken, terwijl dat in de jaren '60 maar 6 procent was. Ook alleen reizen wordt steeds populairder, met 9 procent vandaag tegenover 3 procent een zestigtal jaar geleden.

De Belg wil zich op vakantie voornamelijk ontspannen en mooie momenten beleven met zijn gezin, maar nieuwe plekken en culturen ontdekken, trektochten maken of op avontuur gaan zijn aan een stevige opmars bezig, toont de enquête aan.

Op het Vakantiesalon zelf is Thailand dit jaar gastland van de 60ste editie. Het Aziatische land viert dit jaar ook de 150ste verjaardag van de diplomatieke en vriendschapsrelaties met België. Er worden heel wat traditionele Thaise animaties voorzien op het salon.