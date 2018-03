Duizenden toeristen reisden hiervoor naar Patagonië, maar ijsboog breekt af wanneer niemand het ziet ep

De gigantische ijsboog van de Argentijnse gletsjer Perito Moreno, in Patagonië, is zondagnacht afgebroken tijdens een storm, waardoor toeristen die het fenomeen wilden bijwonen dat niet konden doen. Dat zeggen de milieu-autoriteiten.

Duizenden toeristen hadden de verplaatsing gemaakt om te kunnen zien hoe de gletsjer zou afbreken. Maar het nationaal park Los Glaciares, 2.000 kilometer ten zuidwesten van Buenos Aires, was dus gesloten toen het natuurfenomeen zich voordeed.

Het water begon zaterdag rond 8.40 uur (12.40 uur Belgische tijd) binnen te sijpelen in de gletsjer, zei het nationaal park afgelopen weekend. In de loop van de dag werd het fenomeen "meer zichtbaar en nam het in omvang toe". Het water erodeert de gletsjer en als de ijsboog of -brug gesmolten is, is het hele gebeuren voorbij.

Het moment van de breuk "is altijd spectaculair", zei Luciano Bernacchi, directeur van het Glaciarium, een museum vlakbij het nationaal park, in het weekend op de zender TN. Volgens de expert gaat het om een natuurlijk fenomeen voor dit type gletsjer. De gletsjer behoudt met andere woorden zijn gemiddelde omvang, in tegenstelling tot andere die inkrimpen.

Het instorten van de gletsjer Perito Moreno, dat Unesco-werelderfgoed is, lokt gewoonlijk duizenden toeristen, ook al gebeurt het in maart, het einde van de zuidelijke zomer en het begin van herfst. Het fenomeen doet zich iedere twee tot vier jaar voor sinds 2004. De zestien jaar daarvoor was het niet meer gebeurd. De jongste keer, in 2016, gebeurde de breuk overdag en konden duizenden toeristen ze meemaken.