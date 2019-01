Duizenden gedupeerden TravelBird wachten na twee maanden nog steeds op hun geld bvb

12 januari 2019

20u23

In november ging reisorganisatie TravelBird failliet en dat had grote consequenties voor 50.000 klanten. Gelukkig is TravelBird wel aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Gedupeerden konden een schadeclaim indienen om hun verloren geld terug te krijgen. Inmiddels zijn we meer dan twee maanden verder en veel mensen wachten nog steeds op hun geld.

“Ik vind het gewoon een schande dat ze geen brief sturen dat ze de claim in behandeling hebben genomen en dat het nog een tijdje kan duren. Dan weet je tenminste dat het eraan komt, maar nu weten we gewoon van niets”, zo getuigt de Nederlander Hans Berkman in het consumentenprogramma Kassa op NPO1. Hij en zijn vrouw boekten via TravelBird een vakantie naar Spanje. Enkele dagen voor vertrek komt hij te weten dat de organisatie failliet is. Hij had al wel de vliegtickets, maar wist niet of hij zou kunnen of mogen vertrekken. Hij kreeg geen antwoord van de betrokken partijen. “Je moest TUI of SGR bellen, maar je werd constant afgescheept”, aldus Hans.

Een dag voor vertrek kreeg Hans te horen dat hij op vakantie kon vertrekken, maar dat hij het hotel nog een keer moest betalen want dat bleek TravelBird niet gedaan te hebben. Ze beslisten om toch op vakantie te gaan en betaalden de extra 773 euro, met het gedacht dat ze dat nadien toch zouden recupereren van SGR. Tot op de dag van vandaag wacht hij nog steeds op zijn geld, net zoals duizenden andere gedupeerden.

“Vier tot zes weken”

Wanneer je SGR contacteert, zegt men dat het ontzettend druk is en dat ze niet op persoonlijke vragen kunnen ingaan. Veel mensen blijven dus in de onzekerheid of en wanneer ze hun geld zullen terugkrijgen. Erik Jan Reuver, directeur van SGR, reageert in het programma: “Het hangt ervan af of mensen het boekingsbewijs en betalingsbewijs op de juiste wijze hebben ingediend en we moeten ook controleren of het bedrag niet bij de creditcardmaatschappij is geclaimd.”

“Als de claim goed is en de claim kan worden uitbetaald, dan duurt het vier tot zes weken”, aldus Reuver. “Als het langer dan zes weken duurt, wil dat zeggen dat mensen de claim niet goed hebben ingediend”. Vijfduizend claims die goed waren ingevoerd, zijn wel reeds uitbetaald.

Beperkte informatie

Dat mensen vlak voor hun vakantie weinig tot geen duidelijkheid kregen, betreurt ook Reuver. “Maar bij een faillissement is het altijd heel erg lastig om iedereen tegelijkertijd de juiste informatie te geven, omdat we zelf ook maar een beperkte informatie hebben”, zo vertelt Reuver.

SGR heeft een extern callcenter ingeschakeld die met scripts werken en niet alle individuele dossiers kennen. Mensen die bellen naar SGR krijgen dus alleen maar te horen dat ze moeten afwachten, ook al is de periode van vier tot zes weken al overschreden.