Duizend vluchten vertraagd: 114.000 reizigers hebben recht op 35 miljoen RECORDAANTAL VLUCHTEN VERTRAAGD Philippe Ghysens

17 juli 2018

05u41 3 Reizen Nooit eerder hebben zoveel vliegtuigreizigers in ons land zoveel hinder ondervonden door vertragingen. De voorbije zes maanden werden duizend vluchten verstoord, waardoor 114.000 passagiers recht hebben op 35 miljoen euro schadevergoeding.

Het aantal vluchten met vertraging in ons land is spectaculair gestegen. Terwijl er in de eerste helft van 2017 'maar' 500 vluchten en 50.000 passagiers getroffen werden, waren dat in dezelfde periode van dit jaar al 1.000 vluchten en 114.000 passagiers. Die hebben samen recht op 35 miljoen euro compensatie, becijferde AirHelp, een bedrijf gespecialiseerd in schadeclaims voor reizigers.

In de Europese Unie hebben vliegtuigpassagiers al recht op een vergoeding vanaf 2 uur vertraging. Dat er dit jaar zoveel vluchten zolang op de grond blijven, heeft twee grote oorzaken: het tekort aan piloten en de vele stakingen, onder meer bij Brussels Airlines en Ryanair. Maar ook een beslissing van het Europees Hof eerder dit jaar speelt mee.

Passagiers kunnen nu aanspraak maken op een compensatie als hun vlucht geannuleerd of vertraagd wordt door een staking. Eerder werd dat beschouwd als een "buitengewone omstandigheid", waardoor vliegmaatschappijen geen vergoeding moesten betalen. Er lijkt hoe dan ook weinig verbetering in zicht. Op 25 en 26 juli legt het cabinepersoneel van Ryanair het werk neer. Ook in augustus en september worden volgens AirHelp "op grote schaal verstoorde vluchten verwacht".