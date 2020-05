Duitsland hoopt op 15 juni alle grenzen te openen, Spanje wacht tot juli KVDS

13 mei 2020

12u24

Bron: Belga 14 Reizen Duitsland versoepelt stap voor stap de grenscontroles vanaf zaterdag. Wie uit Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland of Oostenrijk komt, zal niet meer systematisch onder de loep genomen worden. Op 15 juni zouden alle grenscontroles opgeheven moeten zijn. Dat heeft het kabinet besloten. De Spaanse regering overweegt dan weer de grens tot juli dicht te houden.

Het Duitse plan komt overeen met wat bondskanselier Angela Merkel wilde. Zij staat onder grote druk van haar eigen christendemocratische partij om de grenzen open te gooien. Duitsland laat uit de meeste buurlanden geen bezoekers toe uit vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus. Nederland en België vormen op dit beleid een uitzondering.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft de afgelopen dagen met buurlanden en deelstaten aan de grens overlegd. Hij wil geleidelijk aan de grensbewaking weer terugbrengen naar het niveau van voor de coronacrisis. “Maar als de situatie verslechtert, zullen de grenzen weer gesloten worden”, klinkt het.

Terug naar normaal houdt in dat er dan geen controles aan de grens zelf zijn. Reizigers of transporteurs zouden dan wel meer gecheckt worden in de grensregio’s. Volgens het Duitse persbureau dpa gaan ook afgesloten kleinere grensovergangen weer open.

Spanje

De Spaanse regering overweegt de grens tot juli dicht te houden. Half maart riep de regering de noodtoestand uit en werden de grenzen gesloten. De economie kwam hierdoor vrijwel tot stilstand. De lockdown in Spanje werd sinds maandag in een groot deel van het land voor het eerst versoepeld.

Momenteel moeten de schaarse buitenlandse bezoekers twee weken in quarantaine. Die verplichting vervalt net als de huidige noodtoestand op 24 mei. Maar de regering van premier Pedro Sánchez kan in het parlement nog een keer vragen die twee weken te verlengen.

In Spanje zijn 27.000 mensen overleden aan de longaandoening. Dat is ongeveer 10 procent van het aantal coronagevallen dat vastgesteld werd. In de afgelopen 24 uur stierven 184 patiënten, iets meer dan het etmaal ervoor. Meer dan 180.000 patiënten zijn inmiddels genezen.

