Duitsland geeft reiswaarschuwing voor Brussel SVM

26 augustus 2020

17u11

Bron: Belga 1 Reizen Duitsland duidt Brussel als gevaarlijke zone aan om naartoe te reizen. De Parijse regio en het zuidoosten van Frankrijk, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden) en verscheidene regio’s in Roemenië, Bulgarije en Kroatië zitten in hetzelfde schuitje.

Het gaat om een reiswaarschuwing. Geen verbod dus, maar reizen wordt wel ten stelligste afgeraden. Toeristen krijgen in dit geval de mogelijkheid om een reservatie gratis te annuleren. Wie toch gaat, riskeert in een quarantaine te belanden. Bij terugkeer geldt hetzelfde principe. Als een negatieve Covid-19-test voorgelegd kan worden die minder dan 48 uur oud is, kan de quarantaine wel stopgezet worden.

De Duitse regering besliste daarnaast ook om de waarschuwing voor niet-essentiële toeristische reizen naar landen buiten de EU tot 14 september te verlengen. Normaal zou die op 31 augustus afgelopen zijn.

