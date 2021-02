Duitse touroperator wil enkel gevaccineerde mensen toelaten in hotels: “We willen klanten zorgeloze vakantie geven”

UPDATE De Croo krijgt zijn zin: landen mogen inwoners verbieden om op vakantie te gaan

22 januari Landen mogen hun inwoners tijdelijk verbieden om op vakantie te gaan. Dat verklaarde Ursula von der Leyen na een videoconferentie met staatshoofden en regeringsleiders over de aanpak van de pandemie. Daarmee lijkt premier Alexander De Croo zijn zin te krijgen: het Overlegcomité kan straks in principe een verbod op niet-essentiële reizen opleggen. Reizen in Europa wordt in het algemeen niet verboden, maar wel sterk afgeraden.