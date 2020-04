Duitse luchtvaarstector stelt voor mondmaskers te verplichten aan boord HAA

20 april 2020

16u18

Bron: DPA 1 Reizen Wanneer vliegen weer toegelaten wordt na de coronacrisis, zouden passagiers verplicht moeten worden om mondmaskers te dragen vanaf dat ze in de luchthaven toekomen, op het vliegtuig en tot ze de luchthaven weer verlaten. Dat staat in een voorstel dat de luchtvaartsector in Duitsland aan de regering heeft overgemaakt en dat het Duitse persagentschap DPA kon inkijken.

Het voorstel, dat bestaat uit twintig punten, voorziet ook in een hele reeks maatregelen op de luchthavens om de social distancing te kunnen verzekeren. Zo zou er meer onderlinge afstand moeten zijn in wachtrijen en -ruimtes, zouden er meer bussen worden ingezet om passagiers van en naar de vliegtuigen te voeren, en zouden het boarden en de check-in van de bagage meer gespreid moeten verlopen.

In de luchthaven van vertrek zou ook de temperatuur van sommige passagiers gemeten kunnen worden. Koorts is een van de symptomen van Covid-19. En elke reiziger zou bij check-in moeten verklaren dat hij of zij geen besmettelijke ziekte heeft. In het Duitse ontwerp is geen sprake van het recente voorstel van easyJet-topman Johan Lundgren, om in rijen met drie zetels de middelste stoel vrij te laten.



De voorstellen aan de Duitse regering werden opgesteld door Duitse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. Ze suggereren om de maatregelen in eerste instantie gedurende zes weken toe te passen. Er vindt ook overleg plaats op Europees niveau, maar dat leidde nog niet tot concrete voorstellen.

Lees ook:

Zal toerisme in eigen land boomen? Of gaat de reissector een bloedbad tegemoet? “Het zal chaos worden” (+)

Zo zal de ‘economie op anderhalve meter’ eruitzien: tijdslots voor de trein, vast traject in de supermarkt (+)