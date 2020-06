Duits hotel mijdt zwaarlijvigen: “Interieur niet geschikt” mvdb

06 juni 2020

12u57

Bron: ButenunBinnen - Focus 0 Reizen In Duitsland is ophef ontstaan over een hotel in de noordwestelijke kustplaats Cuxhaven (Nedersaksen) waar mensen met overgewicht niet welkom blijken. Van discriminatie is volgens eigenares Angelika Hargesheimer geen sprake.

Het neemt niet weg dat de website van haar Beachhotel Sahlenburg zwart op wit vermeldt dat het hotelinterieur “niet geschikt is voor mensen met een gewicht van meer dan 130 kilogram, uit aansprakelijkheidsoverwegingen”. Ze wil daamee “verkeerde verwachtingen vermijden.”

De vrouw gaat er prat op een designhotel uit te baten. ”Je hebt onze stoelen beneden gezien, het zijn echte klassiekers”, verklaarde ze tijdens een rondleiding aan nieuwssite ButenunBinnen. “Als een persoon van meer dan 130 kilogram erop zit, kan de stoel het gewicht niet lang dragen. Ik huiver van eiken meubelen en wil de mooie huidige behouden. We houden hier een designhotel open.”

De uitbaatster voegde de maximum 130 kilogram-regel aan de algemene voorwaarden toe als uitloper van een schikking met een zwaarlijvige hotelgast. Het bed waarin hij had overnacht was ingezakt, waarop hij een schadeclaim indiende. Andere gasten met overgewicht klaagden over de kleine doucheruimte in de badkamers. Ook de stoelen in de ontbijtruimte bleken voor sommigen oncomfortabel.

Beachhotel Sahlenburg mijdt ook kinderen, wat wel vaker voorkomt bij boetiekhotels. In het verblijf geldt ten slotte een strikt rookverbod.

Het bezoekverbod voor obese mensen is volgens wetenschapper Friedrich Schorb van de universiteit van Bremen niet in strijd met de Duitse antidiscriminatiewet, enkel en alleen omdat in de wetgeving geen melding wordt gemaakt van fysieke kenmerken zoals overgewicht. Persoonlijk vindt hij het reglement “vernederend”. Het werkt het “isolement van zwaarlijvige mensen” verder in de hand.

Gewichtsdiscriminatie is nochtans een wijdverspreid probleem in Duitsland. Duitse mannen behoren samen met de Britten tot de dikste Europeanen.



Vijftien procent van de Duitsers geeft openlijk toe contact met mensen met overgewicht te mijden, stelt een onderzoek van een Duitse zorgverzekeraar. Schorb pleit ervoor de wetgeving aan te passen zodat discriminatie op grond van lichamelijke kenmerken, zoals obesitas, wel strafbaar wordt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.